Morador de Londrina é flagrado com utilitário carregado de cigarros em Jandaia do Sul

Um morador de Londrina foi flagrado nesta quinta-feira (7) com um utilitário carregado de cigarros em Jandaia do Sul (Vale do Ivaí).





Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), por volta das 7h30, uma equipe se encontrava em ronda nas proximidades do quilômetro 68 da BR-153, no trevo de acesso ao município de Jundiaí do Sul (Norte Pioneiro) quando deu ordem de parada a uma Fiat Fiorino de cor branca.

O motorista entrou na PR-218 em fuga mas acabou por parar e se entregar após alguns metros de acompanhamento tático.





Ao ser indagado, o condutor informou que fazia o transporte de cigarros contrabandeados, o que foi confirmado em vistoria no compartimento de carga, que estava lotado, bem como o banco do passageiro.

Após a identificação do envolvido, foi constatado se tratar de um homem de 42 anos, morador de Londrina.





Diante das informações obtidas, foi constatada, a princípio, ocorrência de contrabando.





O veículo com a carga foi entregue na Receita Federal de Londrina. O preso foi conduzido e apresentado na Polícia Federal do mesmo município.





