Morador de rua é preso por furto de roupas na Warta em Londrina

Uma equipe da PM (Polícia Militar) foi acionada para atender uma ocorrência de perturbação em um posto de combustível na PR-323 em Londrina no fim da noite de domingo (30).





No local, um homem em situação de rua tentou fugir ao avistar a viatura, por volta das 23h20, mas foi abordado.





Ele vestia roupas novas, compatíveis com as que haviam sido furtadas momentos antes de uma loja na região.





O suspeito confessou o crime e outras três bolsas com roupas foram encontradas no pátio do estabelecimento. A gerente do comércio reconheceu os itens e o homem foi encaminhado à delegacia por furto qualificado.