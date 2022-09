Morador de rua impede que ladrões levem casa de madeira em Apucarana

A ousadia de criminosos que agem no desmanche de casas inteiras para furtar madeiramento tem chamado a atenção na região. Após ocorrência em Londrina, onde bandidos, se fazendo passar por trabalhadores, levaram toda a estrututa de uma casa de peroba-rosa, nas próximidades do aeroporto, a Polícia Militar atendeu outro caso parecido, desta vez em Apucarana.





Um morador em situação de rua entrou em contato com a PM no feriado de Independência (7) para denunciar o desmanche não autorizado de uma casa de madeira. O homem que se abriga em um barracão desocupado na avenida Governador Roberto da Silveira, na Barra Funda, contou que ouviu ruídos estranhos no terreno. Quando foi verificar, percebeu que havia pessoas desmanchando uma casa que fica nos fundos do imóvel. O espaço fica em frente à antiga Paraguaçu Têxtil.

Ele então questionou se eles tinham permissão do proprietário para fazer a demolição, e recebeu como resposta que essa autorização não existia. Com receio de que a polícia e os proprietários do imóvel pensassem que havia sido ele quem tinha cometido o delito, resolveu então fazer contato pelo telefone 190.





A equipe da Polícia Militar fez buscas nas edificações mas não encontrou ninguém, apenas algumas madeiras empilhadas. O morador de rua contou que não tem o contato do proprietário e informou que o local está abandonado há bastante tempo. A equipe da PM também não soube dizer quem é o proprietário.





