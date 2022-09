Ladrões desmontam e levam casa de madeira na zona leste de Londrina

“Esta casa não existe mais. Foi roubada! Isto é um ultraje para Londrina. Autoridades constituídas, isto já passou dos limites. Exigimos providências hoje!!!” Estes são os dizeres de uma faixa que foi fixada em frente a um local em que havia uma edificação de madeira, uma residência que estava desocupada há aproximadamente dois meses e que estava para alugar. O imóvel ficava na rua Augusto Severo, perto do Aeroporto de Londrina (zona leste).





O bando desmanchou a casa de madeira que havia por lá e levou todo o madeiramento, que era de peroba-rosa, considerada nobre. No local, o cenário é desolador. O terreno está praticamente todo limpo, com exceção de algumas ruínas da parte de alvenaria. É difícil imaginar que ali havia uma casa que até pouco tempo atrás abrigava uma família que criava cachorros.

Quem informou sobre o furto foi o imobiliarista Otávio Scandelae, responsável pela administração do imóvel, que enviou uma foto ao lado da faixa à coluna de Oswaldo Militão. Na foto enviada, ele está em frente ao local, com a faixa que reivindica às autoridades locais mais segurança e os dizeres também constituem um desabafo contra ações semelhantes.





O furto ocorreu durante o dia. De acordo com Márcio Leandro da Silva, 44, proprietário de um lava rápido que fica em frente ao local, os bandidos levaram o dia inteiro para levar tudo. “Como aqui é um lugar com mais empresas, poucas pessoas viram eles atuando. A gente viu o pessoal desmontando e foi muito rápido. Eles começaram entre 8h30 e 9 horas da manhã e terminaram por volta das 16 horas. Vieram sem maquinário, só com o caminhão e 3 ou 4 pessoas.”





Silva viu as pessoas desmontando a casa, mas não podia imaginar que fosse furto de madeira. “Como não tinha pessoa alguma morando na casa há dois meses, achei que o dono tinha vendido o imóvel. Eles levaram só madeira boa e ficou só o lixo.”, destacou.





