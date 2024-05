Morre o segundo policial que se envolveu em acidente em Cornélio Procópio no fim de abril

O Policial Militar Wellingthon Takahasi, morreu na manhã desta sexta-feira (3), em decorrência de um grave acidente de trânsito ocorrido no dia 24 de abril, no Km 82 da BR-369, em Cornélio Procópio (Norte Pioneiro) . A colisão frontal na BR 369,que matou a também Policial Militar Ana Clara Barreto Miglioli, 23 anos, deixou feridos Takahasi, um terceiro policial militar e o motorista do outro veículo.







De acordo com informações do 18° BPM (Btalhão da Polícia Militar), Takahasi foi internado na Santa Casa de Cornélio Procópio e, depois, transferido para a Santa Casa de Misericórdia em Londrina. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. De acordo com o BPM, o velório do soldado deve ocorrer em Bandeirantes.

