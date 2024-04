Policial militar de 23 anos morre em colisão frontal na BR-369, em Cornélio Procópio

A Policial Militar Ana Clara Barreto Miglioli, de 23 anos, morreu em um grave acidente de trânsito no km 82 da BR-369, em Cornélio Procópio (Norte pioneiro), na manhã desta quarta-feira (24). Além dela, outras três pessoas ficaram feridas devido o impacto da batida.





Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente ocorreu por volta das 8h30, envolvendo um Corsa com placas de Londrina e uma caminhonete F-1000, com placas de Santa Mariana.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Ana Clara, condutora do Corsa, morreu no local. Os passageiros do mesmo veículo, também policiais militares, tiveram ferimentos graves, sendo socorridos e encaminhados ao Hospital Santa Casa de Cornélio Procópio. O condutor da F-1000, 62 anos, foi socorrido e encaminhado para o mesmo hospital, com ferimentos leves. As causas do acidente serão investigadas.





Houve interdição do fluxo para atendimento médico.

Publicidade





Ana Clara havia ingressado na Polícia Militar recentemente. Ela fazia parte da última turma aprovada em concurso público, que se formou em setembro do ano passado. Morava em Londrina e trabalhava em Santa Mariana, no Norte Pioneiro, pertencente ao 18º Batalhão da Polícia Militar, de Cornélio Procópio.







A Polícia Rodoviária Federal divulgou uma nota de condolências.