Moto é flagrada pela polícia a 199 km/h em rodovia do Paraná

Uma motocicleta foi flagrada percorrendo a PR-317, por volta das 10h deste domingo (27), em Engenheiro Beltrão (Noroeste), a 199 km/h, em um trecho em que a velocidade máxima permitida é de 80 km/h.





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a infração configura uma velocidade 149% acima do permitido, gerando autuação gravíssima, com penalidade de multa no valor de R$ 880,41, além da suspensão do direito de dirigir.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Apesar da ação rápida dos policiais, o condutor, ao perceber o radar, levantou manualmente a placa da motocicleta, tentando evitar sua identificação. A PM (Polícia Militar) afirmou que trabalha para identificar e responsabilizar o autor e conta com o apoio da população por meio de denúncias anônimas pelo telefone 198.