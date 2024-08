Motociclista embriagado bate em carro estacionado e acaba preso em Sarandi

Um homem de 31 anos foi preso por dirigir embriagado após a motocicleta que pilotava bater contra um carro estacionado no Jardim São pedro, em Sarandi (Região Metropolitana de Londrina), na tarde deste sábado (10).





Segundo a Polícia Militar, o motociclista teria tentado fugir após o acidente, mas teria sido contido por populares que viram a colisão.

No local, os agentes conversaram com o condutor, que apresentava sinais de embriaguez. O homem informou ter perdido o controle enquanto pilotava a motocicleta, atingindo o veículo que estava estacionado na via pública.





Diante dos sinais de embriaguez, os policiais pediram que o homem fizesse um teste etilométrico, que confirmou as suspeitas.





Além disso, ao vistoriarem a motocicleta, os agentes descobriram que havia sinais de adulteração, como chassi e motor com numerações suprimidas, além de ausência de placas.





O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia juntamente com a motocicleta apreendida,