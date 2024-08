Condutor de motocicleta morre ao tentar ultrapassar caminhão no Norte Pioneiro

Um homem de 57 anos morreu após a motocicleta que pilotava conduzir contra um carro durante uma ultrapassagem na PR-092, em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, na noite deste domingo (11).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o motociclista conduzia uma Honda CG 125 Fan no sentido de Wenceslau Braz a Arapoti quando, ao atingir o KM 248, tentou ultrapassar um caminhão Volvo VM 330 que seguia à frente, na mesma direção, e era dirigido por um homem de 38 anos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





No momento da ultrapassagem, a motocicleta colidiu contra um Fiat Uno, que era conduzido por um homem de 48 anos no sentido contrário.





O motociclista morreu no local do acidente e o motorista do carro, assim como uma passageira, ficaram feridos. Ambos foram socorridos e tiveram de ser ser encaminhados ao Hospital São Vicente de Paulo, em Wenceslau Braz, para receber atendimento médico.





O condutor do caminhão, por sua vez, não se feriu e obteve resultado negativo ao fazer o teste etilométrico.





Além da Polícia Rodoviária Estadual, estiveram no local do acidente a Polícia Científica e o IML (Instituto Médico Legal), que fez o recolhimento do corpo da vítima.