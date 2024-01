Motociclista fica ferido após colidir com carro na PR-445

Um homem de 20 anos foi encaminhado ao Hospital de Bela Vista do Paraíso após colidir com um veículo do modelo Cruze, na tarde desta segunda-feira (1º), na PR-445, município de Sertanópolis (Região Metropolitana de Londrina).





Ele trafegava sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e com um passageiro de 21 anos, que também foi encaminhado ao hospital.

O veículo atingido era conduzido por um homem de 30 anos, que não sofreu ferimentos. De acordo com o relatório do BPRv (Batalhão da Polícia Rodoviária) de Londrina, o motociclista viajava em direção a Primeiro de Maio quando bateu no carro, ocasionando o acidente.

Por não ter CNH, o jovem de 20 anos foi notificado pelos agentes.





