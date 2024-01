Bombeiros encontram corpo de segundo homem afogado no Lago Igapó

O Corpo de Bombeiros encontrou, por volta das 9h40 desta terça-feira (2), o corpo da segunda vítima que se afogou após a comemoração do Réveillon no Lago Igapó, em Londrina. De acordo com a unidade de atendimento, os trabalhos no local começaram ainda na primeira hora de 2024, utilizando mergulhadores e barcos.







A primeira vítima foi encontrada sem vida na segunda-feira (1º). O jovem de 26 anos foi identificado como Thiago Antônio de Oliveira Silva. De acordo com o IML (Instituto Médico Legal), o corpo já foi liberado para a família durante a manhã.



Publicidade

Publicidade





A segunda vítima foi identificada como Guilherme Braga Pereira e segue sob análise do IML.







O Corpo de Bombeiros também revelou que uma terceira vítima entrou no Lago Igapó, mas foi socorrida por populares e não precisou de atendimento médico.

Publicidade





A população local também levantou a hipótese de que as vítimas teriam sofrido choque elétrico, devido às decorações natalinas no local, o que não foi confirmado pelos Bombeiros. No entanto, as luzes das decorações foram desligadas por precaução para que os agentes pudessem realizar as buscas.





A unidade de atendimento também comentou que pessoas que comemoravam a virada de ano às margens do lago consumiam bebidas alcoólicas, mas não há confirmação de que os três homens estavam sob efeito de álcool.





Atualizado às 12h27







LEIA TAMBÉM: