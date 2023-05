Motociclista fica ferido em tiroteio na Avenida Maringá, em Londrina

Um homem foi atingido por vários disparos de arma de fogo enquanto trafegava pela Avenida Maringá no fim da tarde desta quarta-feira (10), em Londrina.





Segundo o relato dele para a Polícia Militar, ao conduzir a motocicleta pela avenida, um Renault Kwid branco alcançou-o e, trafegando na mesma velocidade. Neste momento, os passageiros do carro passaram a atirar em sua direção.

O motociclista caiu e tentou fugir à pé, mas um dos passageiros desceu do veículo e efetuou mais disparos contra ele, que, mesmo baleado conseguiu fugir com a ajuda de uma pessoa que passava pela via.





A vítima foi levada até a casa de um conhecido, que o levou para o hospital para atendimento médico, com ferimentos nos braços e nas costas.





O caso será investigado pela Polícia Civil.