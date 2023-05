Suspeito de tentar matar influenciadora digital em Londrina é detido em Maringá

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu temporariamente um homem suspeito de tentativa de feminicídio contra uma influenciadora digital, de 32 anos, ocorrida na terça-feira (9), na Vila Casoni, em Londrina. A captura aconteceu em uma clínica psiquiátrica, na zona rural de Maringá, nesta quinta-feira (11), menos de 48 horas após o crime.







As investigações da PCPR continuam a fim de esclarecer e estabelecer a dinâmica do crime.

Conforme apurado pela PCPR, a vítima estava chegando em casa com o irmão quando foi surpreendida pelo suspeito, que efetuou golpes de facão na região do rosto e braço da mulher. Ele seria ex-namorado da vítima. O homem fugiu do local após o crime.





A influenciadora foi socorrida e encaminhada ao HU (Hospital Universitário) de Londrina, onde permanece internada.