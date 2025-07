Motociclista morre ao atingir traseira de caminhão na PR-317

Um motociclista de 43 anos morreu no início da noite deste sábado (26) após colidir na traseira de um caminhão na PR-317, em Engenheiro Beltrão (Noroeste). O acidente aconteceu por volta das 18h30, no km 156 da rodovia.





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o caminhão Volvo/FH460, com um semirreboque acoplado, seguia pela PR-082 no sentido Terra Boa–Engenheiro Beltrão e, ao acessar a PR-317 pela alça lateral, foi atingido pela motocicleta Honda/NXR 250 que trafegava no mesmo sentido.





Com o impacto, o motociclista morreu no local. O condutor do caminhão não se feriu e passou pelo teste do etilômetro, que apontou resultado de 0,00 mg/L.

A ocorrência mobilizou equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Polícia Científica e IML (Instituto Médico Legal), que recolheram o corpo da vítima. Os dois veículos foram liberados no local após os procedimentos periciais.





