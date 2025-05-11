Motociclista morre ao bater de frente contra carro em Santa Cecília do Pavão

Um motociclista de 26 anos morreu na madrugada deste domingo (11) após bater de frente contra um carro na PR-090, em Santa Cecília do Pavão. De acordo com as equipes da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), os dois veículos trafegavam em sentidos contrários da via quando, próximo ao quilômetro 319, se envolveram em um sinistro de trânsito do tipo colisão frontal.





Com o impacto da colisão, o carro cruzou a rodovia e bateu contra um barranco, parando no acostamento da via. O condutor do carro, com placas de Colorado, de 20 anos, não teve ferimentos e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de São Gerônimo da Serra e liberado na sequência. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro.

O motociclista, de 26 anos, com placas de Londrina, morreu ainda no local da colisão e foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Londrina.



