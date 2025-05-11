Com 100% de aproveitamento, a equipe do APVE Londrina Basketball enfrenta o Semel Cambé neste domingo

Neste domingo (11), a equipe masculina sub-17 da APVE Londrina Basketball entra em quadra, às 17h, no Ginásio do Jardim Bandeirantes (Avenida Arthur Thomas, 1.660), zona oeste de Londrina. Com entrada gratuita, o confronto será válido pelo Campeonato Paranaense de Basquete Sub-17, contra o Semel Cambé.





O Paranaense Sub-17 é dividido em cinco chaves regionais: norte, norte-centro, norte-oeste, sul e a chave da região metropolitana de Curitiba. Na chave norte, a equipe do Londrina está na segunda colocação geral, atrás apenas da equipe do Marreco Basquete por saldo de pontos. A equipe londrinense tem 100% de aproveitamento, em quatro jogos disputados. O último triunfo foi conquistado fora de casa, em confronto válido pela quarta rodada do Estadual, quando a equipe superou o PM Astorga/ AEA pelo placar de 100 a 15.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





De acordo com o técnico da APVE Londrina Basketball, Arody Neto, o desempenho coletivo da equipe é o fator crucial para o sucesso alcançado neste início de campeonato. “Vencemos todos os outros jogos, estamos com 100% de aproveitamento, e vamos batalhar em quadra para seguirmos invictos. Esse desempenho só foi possível graças ao comprometimento do elenco e, claro, ao entrosamento, já que muitos deles jogam juntos há mais de um ano”, disse.





Durante os treinamentos para o jogo de domingo (11), os atletas da APVE Londrina Basketball contaram com o apoio do técnico do Caxias do Sul Basquete, Bruno Lopes. A equipe gaúcha disputa a primeira divisão do NBB (Novo Basquete Brasil), campeonato organizado pela Liga Nacional de Basquete. “Tivemos um intercâmbio importante. O técnico Bruno Lopes foi convidado para participar de um dos treinos e ajudou a manter o ânimo elevado dos atletas”, explicou Neto.

Publicidade





A APVE Londrina Basketball foi um dos projetos selecionados em 2025 pela FEL (Fundação de Esporte de Londrina) para receber patrocínio da Prefeitura de Londrina, através do Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos).





“É importante citar a metodologia de trabalho da APVE. Em todas as categorias, nosso objetivo é promover desenvolvimento além do âmbito esportivo, trazendo orientações sobre posturas adequadas para a vida pessoal e acadêmica de cada um deles. Um bom ser humano na sociedade potencializa a evolução de um ótimo atleta”, finalizou o técnico Neto.





Leia também: