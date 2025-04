Motociclista morre ao colidir com caminhonete em Tomazina

Um motociclita de 33 anos morreu na noite desta terça-feira (22) ao colidir com uma caminhonete na PR-422, em Tomazina, no Norte Pioneiro. De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), responsável pelo atendimento, a caminhonete saia de uma estrada rural, que dá acesso à rodovia, quando atingiu a motocicleta, que trafegava pela via de Wenceslau Braz em direção à Tomazina.





A colisão foi por volta das 19h30 próximo ao quilômetro 49 da rodovia. O condutor da caminhonete não aguardou a chegada da equipe policial, fugindo do local. O condutor da motocicleta chegou a ser socorrido para um hospital de Tomazina, mas não resisitiu aos ferimentos e morreu.

