Motociclista morre após sair da pista e bater em placa no Noroeste do Paraná

Um motociclista morreu após perder o controle da direção e sair da pista na PR-461, entre as cidades de Ângulo e Flórida, no Noroeste do Paraná. O acidente aconteceu por volta das 7h30 da manhã desta quinta-feira (15), no km 31+800 da rodovia.





De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual de Cianorte, o homem pilotava uma Honda CG 125 Fan KS e seguia sentido Flórida quando, logo após uma curva, perdeu o controle do veículo. A motocicleta colidiu contra uma placa de sinalização e o condutor caiu na sequência.

Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Nenhum outro veículo foi envolvido no acidente, que ocorreu em condições climáticas favoráveis. A motocicleta teve danos materiais, mas não precisou ser removida pela polícia.