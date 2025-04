Motociclista ofende policiais em operação e é preso por desacato em Londrina

O 5°BPM (Batalhão de Polícia MIlitar) fez uma operação no final da tarde deste domingo (23) na avenida Madre Leônia Milito, na zona sul de Londrina, para fazer a fiscalização de veículos e de seus condutores.





Os agentes abordaram um homem que pilotava uma motocicleta e, durante o trabalho, identificaram que o condutor não era habilitado e que o veículo estava sem os retrovisores, com o escapamento com silenciador de explosão inoperante e com o pneu traseiro desgastado.

Ao receber a informação de que a moto seria recolhida, o proprietário se exaltou e ofendeu a equipe policial. Ele foi preso por desacato.