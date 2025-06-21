Pesquisar

Vítima ainda não foi identificada

Motociclista perde o controle, cai e morre em Planaltina do Paraná

Redação Bonde
21 jun 2025 às 11:54

Divulgação/PRE
A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) atendeu uma ocorrência na madrugada deste sábado (21) envolvendo a morte de um motociclista na PR-218, em Planaltina do Paraná. De acordo com o relato dos agentes, o condutor perdeu o controle e caiu da motocicleta próximo ao quilômetro 418 da rodovia.


O condutor, um homem que não foi identificado, mas aparentava ter aproximadamente 20 anos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Plantaltina do Paraná, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. 

acidente de trânsito Queda PR-218 PRE POLÍCIA
