Motociclista perde o controle, cai e morre em Planaltina do Paraná

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) atendeu uma ocorrência na madrugada deste sábado (21) envolvendo a morte de um motociclista na PR-218, em Planaltina do Paraná. De acordo com o relato dos agentes, o condutor perdeu o controle e caiu da motocicleta próximo ao quilômetro 418 da rodovia.
O condutor, um homem que não foi identificado, mas aparentava ter aproximadamente 20 anos, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Plantaltina do Paraná, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.
