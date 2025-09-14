Motorista capota carro carregado com cigarros contrabandeados em Goioerê

Um acidente na PR-472, em Goioerê, terminou com o capotamento de um carro carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai na tarde de sábado (13). O motorista, de 27 anos, ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Santa Casa.
De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o veículo, um VW Gol, saiu da pista e capotou no km 15 da rodovia. A carga de cigarros ficou espalhada pelo local e parte foi saqueada por populares antes da chegada da polícia.
O caso foi repassado à Polícia Federal de Maringá, que determinou a apreensão do carro e do restante da carga, encaminhados à Receita Federal.
