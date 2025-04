Motorista com CNH e veículo irregulares desacata policiais no centro de Londrina

O 5° BPM (Batalhão de Políca Militar) de Londrina fez uma blitz na rua Belo Horizonte, no centro histórico de Londrina, na tarde desta quarta-feira (02) para a fiscalização de veículos e motoristas. Durante a ação, os agentes abordaram um carro, do modelo Fiat Uno, que tentou fugir da fiscalização.





Os policiais identificaram que a condudora, uma mulher de 43 anos, estava com a CNH (Carteira Nacional de Habitalitação) e o veículo irregulares. Durante a remoção do carro, a motorista se exaltou, desobedecendo e desacatando os agentes. Por conta disso, foi lavrado um Termo Circunstanciado com os devidos autos de infração de trânsito.

