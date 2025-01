Motorista de 21 anos perde controle de carro e atinge árvore na região de Uraí

Um motorista de 21 anos perdeu o controle do carro e colidiu contra uma árvore, na manhã desta sexta-feira (3), no km 23 da PR-442, sentido Uraí à BR-369, no Norte do Paraná. O jovem sofreu ferimentos leves.





De acordo com informações do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) da PM (Polícia Militar), o jovem conduzia o veículo VW/Gol, com placas de Cornélio Procópio, quando perdeu o controle e acabou atingindo uma árvore à margem esquerda da rodovia, base de seu sentido de tráfego.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





O motorista sofreu ferimentos leves e foi encaminhado pelo SAMU para o hospital de Uraí.





Leia também: