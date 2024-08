Motorista de prefeitura é preso após importunar sexualmente duas mulheres no Oeste do PR

Um motorista da prefeitura de Matelândia (Oeste) foi preso preventivamente nesta quarta-feira (31) a pedido do MP (Ministério Público) do Paraná. Ele foi denunciado por importunação sexual pela 2ª Promotoria de Justiça da comarca, a partir de investigações que apuraram que ele teria praticado ato libidinoso contra duas pacientes que fazem tratamento de saúde fora do domicílio.





Conforme apurado, um dos fatos teria ocorrido em 2023, e outro, em junho, contra vítimas diferentes. Ao fazer o transporte dos pacientes para outras cidades, para tratamento médico, ele deixava antes os pacientes homens nos seus destinos, para poder aproveitar o fato de estar sozinho com as mulheres e praticar a violência sexual.

Durante o cumprimento do mandado de prisão e de busca e apreensão na casa do investigado, foi apreendido um revólver e 85 munições de calibres diversos, o que levou à sua prisão em flagrante por esse delito.





Além da condenação pelos crimes sexuais, a Promotoria de Justiça pediu que o acusado indenize a vítima por danos morais e perca o cargo público. As investigações prosseguem quanto a outros fatos.





O processo corre em segredo de justiça.