Polícia apreende camionete carregada com mais de 700 kg de maconha em Bandeirantes

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, por volta das 11h desta sexta-feira (2), cerca de 744 kg de maconha em Bandeirantes (Norte Pioneiro). A operação foi feita em conjunto com a Denarc (Divisão Estadual de Narcóticos) de Maringá.





A abordagem ocorreu após as equipes policiais suspeitarem de uma camioneta Hilux que transitava em alta velocidade e fazia manobras perigosas ao cruzar por uma viatura policial.

Após perseguição, o veículo foi interceptado, sendo identificado que tratava-se de um veículo clonado, roubado a pouco mais de um mês em Pitanga (Centro-Sul). Durante a inspeção, as equipes encontraram uma grande quantidade de droga que estava acondicionada no banco traseiro e na caçamba do veículo.





Na ocasião, foi detido um indivíduo de 30 anos de idade, natural de Cascavel (Oeste) preso em flagrante delito por tráfico de drogas e receptação. Ele foi conduzido até a Delegacia da Polícia Civil de Goiorê (Centro-Oeste) para os devidos procedimentos legais.