Motorista de trator morre após colisão traseira em Bandeirantes

Um motorista de 46 anos morreu após o trator em que ele dirigia ser atingido por um carro na tarde desta sexta-feira (20), na PR-436, em Andirá. De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), os dois veículos trafegavam no mesmo sentido, de Abatiá em direção à Bandeirantes, quando o carro bateu na traseira do trator próximo ao quilômetro 82.
O condutor do carro, de 78 anos, ficou ferido e foi encaminhado ao pronto socorro de Bandeirantes. O motorista do trator, de 46 anos, morreu ainda no local da colisão e foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho.
