Motorista é preso com 370 quilos de maconha após tentativa de fuga em Rolândia

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 370 quilos de maconha em Rolândia (Norte) após uma tentativa de fuga por cerca de dois quilômetros nesta quinta-feira (07).





Durante patrulhamento pela BR-369, próximo a praça de pedágio desativada de Arapongas (Norte), a equipe da PRF deu voz de abordagem a um veículo, que desobedeceu e iniciou fuga em direção a Rolândia. A tentativa de fuga durou cerca de dois quilômetros, já que, ao tentar acessar o viaduto no início da PR-986, o motorista perdeu o controle do veículo e acabou colidindo contra a defensa metálica.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





No veículo, os policiais localizaram 371,3 quilos de maconha. O condutor, um homem de 27 anos e morador de Jacarezinho (Norte Pioneiro), disse que entregaria a droga em Ourinhos (SP) como pagamento de uma dívida. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia de Rolândia.

Publicidade









Publicidade

BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.

Publicidade





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.









Publicidade

Leia também:







