Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Em flagrante

Motorista é preso com 370 quilos de maconha após tentativa de fuga em Rolândia

Redação Bonde com PRF
08 ago 2025 às 09:13

Compartilhar notícia

Foto: Divulgação/PRF
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 370 quilos de maconha em Rolândia (Norte) após uma tentativa de fuga por cerca de dois quilômetros nesta quinta-feira (07).


Durante patrulhamento pela BR-369, próximo a praça de pedágio desativada de Arapongas (Norte), a equipe da PRF deu voz de abordagem a um veículo, que desobedeceu e iniciou fuga em direção a Rolândia. A tentativa de fuga durou cerca de dois quilômetros, já que, ao tentar acessar o viaduto no início da PR-986, o motorista perdeu o controle do veículo e acabou colidindo contra a defensa metálica.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


No veículo, os policiais localizaram 371,3 quilos de maconha. O condutor, um homem de 27 anos e morador de Jacarezinho (Norte Pioneiro), disse que entregaria a droga em Ourinhos (SP) como pagamento de uma dívida. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia de Rolândia.

Publicidade



Publicidade

BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp

Publicidade


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.



Publicidade

Leia também: 



Imagem
PRF apreende 350 quilos de maconha após acompanhar veículo por 15 km em Londrina
A PRF (Polícia Rodoviária Estadual) apreendeu 350 quilos de maconha e pouco mais de 20 quilos de skunk no final da tarde desta quinta-feira (07) dentro de um carro após tentativa de fuga do motorista e acompanhamento tático dos agentes por mais de 15 km
Apreensão apreensão maconha Apreensão droga Rolandia prf
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas