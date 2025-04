Motorista é preso com 477 pacotes de cigarros em carro com alerta de roubo em Arapongas

Um homem foi preso na tarde deste domingo (20) ao ser flagrado com 477 pacotes de cigarros em um carro com alerta de roubo em Arapongas (região metropolitana de Londrina).





Segundo a PM (Polícia Militar), por volta das 15h, houve informações de que um Ford Fiesta com alerta de roubo estaria no trajeto de Apucarana (Centro-Norte) para Arapongas pela BR-369. Durante a averiguação, na saída de Arapongas pela PR-444, foi abordado um automóvel com as características repassadas. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrato, conforme a PM, mas o veículo transportava cigarros sem a devida documentação.

O condutor foi preso e encaminhado para a central de flagrantes.