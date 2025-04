PM de Londrina e PF apreendem haxixe 'ice' avaliado em R$ 70 mil em Arapongas

Uma ação conjunta da PM (Polícia Militar) de Londrina e PF (Polícia Federal) apreendeu 1 kg de haxixe avaliado em cerca de R$ 70 mil em Arapongas (região metropolitana de Londrina) na noite de sábado (19).





Segundo a PM e a PF, o caso ocorreu por volta das 19h30, na rua Japuíra x PR-218, entrada do conjunto Tropical. A equipe Choque do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) e a PF abordaram um Toyota Etios vermelho, cujo condutor - um advogado de 35 anos, morador de Ibiporã (região metropolitana de Londrina), que responde processo por tráfico de drogas em liberdade, apresentou versões contraditórias sobre a origem e destino. Ele vinha ao norte do Paraná vindo da região de fronteira com o Mato Gross do Sul.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Com apoio da equipe de Operações com Cães de Arapongas e a cadela Hafena, o entorpecente foi localizado entre os bancos no carona e do motorista. Ainda de acordo com a PM, este tipo de droga está avaliado em cerca de R$60/70 por grama (devido ao alto teor de THC, informou a PF).





O motorista foi preso, além de ter o celular e o carro apreendidos.





Atualizada às 11h53.