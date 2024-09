Motorista é preso em flagrante transportando cigarros contrabandeados em caminhão no Paraná

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (26), enquanto transportava cigarros contrabandeados no interior do caminhão. A operação conjunta entre Polícia Federal, Polícia Militar do Estado do Paraná e Receita Federal ocorreu em Grandes Rios, no Vale do Ivaí.





Segundo informações da Polícia Federal, durante uma fiscalização, foi verificado que o reboque do caminhão estava carregado com cigarros de origem estrangeira, sem documentação que comprovasse o ingresso no país de maneira regular.

O motorista que é morador de Cianorte (Noroeste), já havia sido autuado anteriormente por descaminho. O preso e a carga foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Londrina e para o Depósito de Materiais Apreendidos da Receita Federal em Londrina, respectivamente, para os procedimentos de polícia judiciária e aduaneiros cabíveis.





