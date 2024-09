Carreta pega fogo em posto de combustíveis na Zona Norte de Londrina

Uma carreta pegou fogo dentro de um posto de combustíveis na PR-323, na zona norte de Londrina, na tarde desta quinta-feira (26). A cabine e uma carroceria do veículo, parte do teto e uma bomba de diesel foram destruídos pelo fogo. Ninguém ficou ferido.





Segundo o tenente Matheus Oliveira, do Corpo de Bombeiros, o motorista relatou que estacionou o caminhão e saiu para fazer uma requisição da compra do combustível. "Ele olhou para trás e as pessoas já alertaram sobre o início do incêndio", explicou, informando que não havia iniciado o abastecimento.

O motorista saiu de Sertaneja (Região Metropolitana de Londrina) e seguiria para o porto de São Francisco (SC). O veículo estava carregado de milho.





(Com informações de Pedro Marconi)