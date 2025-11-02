Pesquisar

Durante a chuva

Motorista embriagado causa acidente e deixa ferido em rodovia de Terra Boa

Redação Bonde com PRE
02 nov 2025 às 12:19

Um motorista embriagado provocou um acidente com ferido na tarde deste sábado (1º), na PR-082, em Terra Boa (Centro-Oeste). A colisão traseira ocorreu por volta das 15h, no km 438, durante a chuva que atingiu todo o Paraná.


De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um VW/Parati, com placas de Engenheiro Beltrão, bateu na traseira de um Fiat/Uno, de Terra Boa, que seguia no mesmo sentido, de Figueira do Oeste a Terra Boa. Com o impacto, os dois veículos saíram da pista, e o Uno acabou tombando.


Uma vítima ficou presa nas ferragens e foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros. Os feridos foram encaminhados ao hospital municipal de Terra Boa.

O teste do bafômetro apontou 0,45 mg/L de álcool no condutor do Parati, configurando crime de embriaguez ao volante, além das infrações previstas nos artigos 303 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Cianorte. Os veículos foram retirados do local por plataforma móvel.

