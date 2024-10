Motorista embriagado é preso em Apucarana após tombar caminhão que furtou em Mauá da Serra

Um motorista embriagado foi preso em Apucarana (Centro-Norte) após tombar um caminhão que furtou em Mauá da Serra (Vale do Ivaí) na madrugada desta terça-feira (29). Ele ainda era inabilitado para dirigir.





Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), por volta da 1h, a equipe foi acionada para atendimento de um tombamento de um Volkswagen 15.180 no quilômetro 251 da BR-376. Ao chegarem no local, os policiais constataram que o condutor, 42, estava visivelmente embriagado e declarou ter furtado o veículo em um barracão em Mauá da Serra.

O envolvido foi detido e encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Apucarana. Foram constatados, a princípio, conforme a PRF, os seguintes delitos: furto de veículo; embriaguez ao volante; dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano.





