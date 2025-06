Motorista fica ferido após bater carro na PR-445 em Londrina

Um homem de 27 anos ficou ferido após se envolver em um acidente na madrugada deste sábado (28) na PR-445, em Londrina. O sinistro ocorreu por volta das 4h50 da manhã, em um trecho de curva aberta com pista dupla, onde a velocidade máxima permitida é de 70 km/h.





De acordo com informações da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o condutor do Ford Ka trafegava em sentido crescente da via, quando perdeu o controle e colidiu contra um objeto fixo às margens da pista. A dinâmica exata do acidente ainda será investigada.





O motorista foi socorrido pela ambulância da CCR RodoNorte e encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Sabará. Ele não passou por teste do bafômetro devido à hospitalização imediata. O veículo foi recolhido ao pátio do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), já que nenhum responsável compareceu ao local para retirá-lo.





A polícia registrou o boletim e encaminhou as informações à autoridade competente para providências.