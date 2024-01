Motorista morre ao bater contra árvore em rodovia do Norte Pioneiro

Um homem de 67 anos morreu na noite deste sábado (27) após um acidente de trânsito na PR-090, no município de Sapopema, no Norte Pioneiro do Paraná. A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) informou que a vítima conduzia um GM/Celta (placas de Curiúva) quando, por volta das 22h30, bateu em uma árvore na altura do quilômetro 262,2 da rodovia.



Não chovia no momento do acidente e a batida foi em um trecho de curva, conforme informações da PRE. O condutor não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O corpo da vítima foi encaminhado para o IML de Londrina.