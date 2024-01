Caminhoneiro morre ao tombar com veículo de ribanceira de 50 metros em Guarapuava

Um homem morreu em um grave acidente de trânsito na BR-277 na manhã deste domingo (28), em Guarapuava. Ele conduzia um caminhão que caiu de uma ribanceira de 50 metros na Serra da Esperança, no trecho entre o município de Prudentópolis e o distrito do Guará.



Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o veículo levava uma carga de peixes e saiu da pista na altura do quilômetro 306, por volta das 7h. O corpo do caminhoneiro, ainda não identificado, foi encaminhado para o IML (Instituto Médico-Legal) de Guarapuava.



O caminhão caiu em um local de mata fechada e equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para retirar o corpo da vítima.



As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades.





