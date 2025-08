Motorista morre após caminhão tombar na PR-092, em Santo Antônio da Platina

Um motorista de 29 anos morreu na madrugada desta quarta-feira (6) após o caminhão que conduzia tombar na PR-092, no trecho localizado no km 351+600 metros, em Santo Antônio da Platina (Norte Pioneiro).





De acordo com o BPRv ( Batalhão de Polícia Rodoviária), o acidente aconteceu por volta das 2h30 da manhã, quando um CVC (conjunto de veículos de carga) trafegava sentido BR-369 e acabou tombando à margem esquerda da rodovia, com base no seu sentido de tráfego.





O veículo era um caminhão Volvo FH 540, acoplado a três reboques da marca Facchini, todos com placas de Itararé (SP). O condutor não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. As circunstâncias do acidente serão apuradas.





