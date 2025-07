Motorista morre após capotar veículo na PR-218

Um homem de 34 anos morreu neste sábado (12) à noite após se chocar com a defensa da rodovia PR-218 e capotar seu veículo, em Santo Antonio do Paraíso (Norte). Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista conduzia o veículo VW/Fusca pela rodovia no sentido Santo Antônio do Paraíso a São Sebastião da Amoreira, quando o acidente aconteceu no seu sentido de tráfego. A vítima foi encaminhada ao Hospital de Santo Paraíso, mas não resistiu aos ferimentos.





