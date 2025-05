Motorista morre após capotar veículo em Maringá

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) atendeu uma ocorrência no início da manhã deste sábado (24) na PR-317, em Maringá, envolvendo a morte de um motorista. De acordo com o relato dos agentes, com base nos vestígios encontrados no local, um motorista trafegava próximo ao quilômetro 112 da rodovia quando, por volta das 6h30, perdeu o controle do veículo. Ele seguia de Floresta em direção à Maringá.





A partir daí, o carro capotou e parou com as rodas viradas para cima sobre o canteiro central da pista. O condutor morreu ainda no local.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato