Motorista morre após colisão frontal contra carreta em São Sebastião da Amoreira

Um motorista que não teve a identificada divulgada morreu após bater de frente contra uma carreta no sábado (24), na PR-090, em São Sebastião da Amoreira. De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual/0, responsável pelo atendimento da ocorrência, o condutor do Jeep Compass trafegava em direção ao município de Assaí quando, próximo ao quilômetro 336, bateu de frente contra uma carreta.





O condutor morreu ainda no local da colisão e foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Londrina. O motorista da carreta não teve ferimentos e o bafômetro não apontou o consumo de álcool.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato