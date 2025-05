Motorista morre após colisão frontal entre dois veículos na PR-455, em Marialva

Um homem morreu e quatro pessoas ficaram feridas após uma colisão frontal entre um VW Golf e um Ford Ecosport na manhã desta sexta-feira (16), na PR-455, em Marialva, no Noroeste do Paraná. O acidente aconteceu por volta das 8h, no km 08+900 da rodovia.





Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o VW Golf seguia no sentido de Aquidaban a Marialva quando, por motivos ainda não esclarecidos, invadiu a pista contrária e bateu de frente com o Ford Ecosport, que trafegava regularmente no sentido oposto.

O condutor do Golf morreu ainda no local. Três passageiros que estavam com ele sofreram ferimentos e foram socorridos pelo SAMU, assim como o motorista do Ecosport, que também se feriu. Todos foram encaminhados para atendimento médico.





Ambos os veículos tiveram danos materiais significativos, mas não precisaram ser removidos pela equipe policial. As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.