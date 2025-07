Motorista morre após rodotrem carregado com óleo vegetal capotar e interditar BR-376

Um grave acidente foi registrado por volta das 19h15 desta quarta-feira (9) no km 421 da BR-376, em Tibagi (Campos Gerais). Um rodotrem de 9 eixos, com placas de Rondolândia (MT) e carregado com óleo vegetal, capotou após atingir a defensa do canteiro central, interditando as duas faixas da pista norte por horas. O motorista morreu.





De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o veículo trafegava no sentido sul quando perdeu o controle, atravessou a mureta e capotou sobre a pista do sentido contrário. A carga líquida se espalhou completamente pela pista norte, mas nenhum veículo que seguia nesse sentido foi atingido.

Os semirreboques pararam atravessados nas duas faixas e no acostamento da pista norte, enquanto o cavalo-trator ficou imobilizado sobre o canteiro central.





O motorista de 62 anos, natural de Dourados (MS), era o único ocupante do caminhão. Ele foi socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do Hospital Regional de Ponta Grossa.

Interdição e lentidão





A pista norte da BR-376 permaneceu totalmente interditada por cerca de cinco horas, gerando uma fila de aproximadamente 10 km. O acostamento só foi liberado após esse período. No sentido sul, uma faixa também ficou interditada por cinco horas, mas sem acúmulo significativo de veículos - exceto durante um período de interdição total de 30 minutos para passagem das equipes de apoio, quando se formou uma fila de cerca de 2 km.

O rodotrem foi removido posteriormente, mas os trabalhos de limpeza da pista continuaram durante a madrugada devido ao derramamento do óleo vegetal.





A PRF e equipes ambientais acompanham a operação para garantir a segurança viária e a contenção de danos ambientais.