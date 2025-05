Motorista morre em acidente com três veículos na BR-376, em Alto Paraná

Um jovem de 26 anos morreu em um grave acidente envolvendo três veículos no início da noite desta sexta-feira (16), na BR-376, em Alto Paraná (Noroeste). Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a colisão aconteceu por volta das 18h20, no km 116,2 da rodovia, e envolveu um caminhão, um Chevrolet Onix e um Toyota Corolla Cross.





Ainda de acordo com a polícia, o caminhão acessava a rodovia quando não percebeu a aproximação do Onix, que acabou colidindo na traseira do veículo de carga. Com o impacto, o carro tombou sobre a pista. Logo em seguida, o Corolla Cross bateu lateralmente no Onix e saiu da pista.





O condutor do Onix morreu no local. Já os motoristas dos outros dois veículos não sofreram ferimentos.

O acidente causou a interdição das duas pistas no sentido Paranavaí, gerando cerca de quatro quilômetros de congestionamento. O tráfego foi desviado para uma estrada de terra até que a pista fosse completamente liberada, o que ocorreu às 22h56.