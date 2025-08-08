Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Vítima era de Londrina

Motorista morre em acidente de trânsito em Bela Vista do Paraíso

Redação Bonde com PRE
08 ago 2025 às 11:56

Compartilhar notícia

Foto: Divulgação/PRE
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um homem de 66 anos morreu em um acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira (07) próximo ao quilômetro 106 da PR-445, nos limites do município de Bela Vista do Paraíso (Norte). A vítima morava em Londrina. 


De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), responsável pelo atendimento da ocorrência, o motorista seguia em direção a Bela Vista do Paraíso quando se envolveu no sinistro de trânsito. No momento, ainda não há informações do que teria acontecido. 

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


O condutor morreu ainda no local e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico de Londrina). 



BONDE NAS REDES SOCIAIS

Publicidade


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.



Leia também:



Imagem
PRF apreende 350 quilos de maconha após acompanhar veículo por 15 km em Londrina
A PRF (Polícia Rodoviária Estadual) apreendeu 350 quilos de maconha e pouco mais de 20 quilos de skunk no final da tarde desta quinta-feira (07) dentro de um carro após tentativa de fuga do motorista e acompanhamento tático dos agentes por mais de 15 km
acidente acidente de trânsito Bela Vista do Paraíso PR-445 PRE POLÍCIA
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas