Motorista morre em acidente de trânsito em Bela Vista do Paraíso

Um homem de 66 anos morreu em um acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira (07) próximo ao quilômetro 106 da PR-445, nos limites do município de Bela Vista do Paraíso (Norte). A vítima morava em Londrina.





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), responsável pelo atendimento da ocorrência, o motorista seguia em direção a Bela Vista do Paraíso quando se envolveu no sinistro de trânsito. No momento, ainda não há informações do que teria acontecido.

O condutor morreu ainda no local e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico de Londrina).









