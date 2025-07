Idoso sem habilitação e na contramão causa acidente gravíssimo na região de Maringá

Um idoso, de 65 anos, sem habilitação causou uma colisão frontal n a madrugada desta sexta-feira (4), no km 214 da BR-376, entre Mandaguari e Jandaia do Sul (Região Metropolitana de Maringá).

O veículo Ford/Ka, com placas de Jandaia Do Sul, conduzido pelo idoso, deslocava-se pela contramão quando colidiu contra o veículo VW/Gol Mi, conduzido por outro idoso, de 63 anos, com placas de Mandaguari.

Os dois foram socorridos em estado grave por ambulâncias do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A pista ficou interditada por aproximadamente uma hora e 20 minutos para retirada dos veículos.

