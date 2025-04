Motoristas são flagrados com 1,2 milhão de maços de cigarros do Paraguai em Umuarama

Duas pessoas que transportavam cigarros contrabandeados em carretas bitrens foram presas na madrugada desta sexta-feira (4) na região Noroeste do Paraná. Cada veículo continha 1.200 caixas de cigarros, ou 1,2 milhão de maços.

De acordo com informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), a equipe policial abordou uma carreta carregada com mercadorias, nas proximidades de Umuarama (Noroeste). O condutor informou que a carga tinha como destino a Presidente Prudente, no interior de São Paulo.

Em seguida, outro bitrem também foi abordado, transportando cigarros. O motorista do veículo, afirmou que a carga seria levada para Curitiba.

Os motoristas foram presos em flagrante e encaminhados à Polícia Judiciária e responderão pelo crime de contrabando.





