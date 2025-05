Mulher acusa ex-amásio de mordê-la no braço após discussão em Apucarana

Um mulher acusou o ex-amásio de mordê-la no braço após uma discussão em Apucarana (Centro-Norte) no fim da tarde de quarta-feira (29).





De acordo com a PM (Polícia Militar), o caso foi registrado por volta das 17h30, na rua Rafal Piazza da Silva, no jardim Ponta Grossa. A vítima relatou que foi até o centro da cidade, em um escritório de advocacia, para assinar alguns papéis em relação a guarda do filho, e que no local estava o ex-amásio. Segundo a mulher, após saírem para a rua, ele iniciou uma discussão e mordeu-a no braço direito, causando um hematoma, depois fugiue não foi localizado.

Ela disse ainda que possui medida protetiva contra o acusado, e foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis.