Cinemas de Londrina participam da 'Semana do Cinema' com ingressos por 10 reais

A primeira edição da Semana do Cinema de 2025 está marcada para acontecer entre os dias 6 e 12 de fevereiro nos cinemas de todo o Brasil. O período promocional oferece ingressos por R$ 10 para todos os filmes em cartaz. Em Londrina, os cinemas também vão participar da promoção, oferecendo desconto no ingresso e em combos de pipoca e refrigerante. Confira a seguir os shoppings participantes:





Londrina Norte Shopping:

O Cinesystem aderiu à Semana do Cinema. O valor é válido para todas as sessões, em todos os horários, incluindo finais de semana, com exceção de pré-estreias e exibições especiais.





Além do valor promocional no ingresso, o cinema vai garantir descontos nos combos, com pipoca grande e dois refrigerantes de 500 ml por R$ 29,90.

Os membros do Clube da Pipoca, programa de relacionamento criado pela exibidora, ganharão três pontos por real gasto - o triplo do convencional. Posteriormente, esses pontos podem ser trocados por ingressos ou produtos de bomboniere.





É possível conferir a programação por meio do site do cinema .

Boulevard Shopping:





O Cinemark também aderiu à promoção para todas as salas e horários, além de incluir combos por R$ 29, que inclui uma pipoca pequena e uma bebida pequena e de R$ 49 com duas pipocas pequenas, duas bebidas pequenas e um brinde para colecionador.

Confira a programação para o período no site .





Aurora Shopping:

Todas as salas, incluindo a VIP, e todos os horários farão parte da Semana do Cinema do Aurora Shopping. A exceção é para filmes de pré-estreia e conteúdos alternativos.





Outro benefícios será o combo médio, com uma pipoca média e dois refrigerantes de 500 ml por R$ 29,90.

A programação pode ser conferida no site do cinema .





Os shopping Catuaí e Royal foram procurados pela reportagem para falar sobre a participação, mas não responderam até o momento da publicação.