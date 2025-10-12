Mulher capota carro em rodovia de Londrina e criança é levada ao Conselho Tutelar

Uma mulher de 24 anos, moradora de Presidente Prudente (SP), capotou o carro que dirigia na PR-545, em Londrina, no fim da tarde de sexta-feira (11). O acidente aconteceu por volta das 18h50, no quilômetro 5 da rodovia, sentido Warta–Londrina.





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o veículo — um Chevrolet Agile com placas de Presidente Prudente — saiu da pista e capotou às margens da rodovia, atingindo a cerca de uma propriedade rural. No carro também estavam uma passageira, de 27 anos, e uma criança de três anos. Nenhuma das ocupantes sofreu ferimentos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





A motorista passou pelo teste do bafômetro, que apontou resultado zero para ingestão de álcool. O veículo foi entregue a um responsável, e o menino foi encaminhado ao Conselho Tutelar Leste de Londrina, conforme determinação da equipe policial.