PR-545

Mulher capota carro em rodovia de Londrina e criança é levada ao Conselho Tutelar

Redação Bonde
12 out 2025 às 18:05

Divulgação/PRE
Uma mulher de 24 anos, moradora de Presidente Prudente (SP), capotou o carro que dirigia na PR-545, em Londrina, no fim da tarde de sexta-feira (11). O acidente aconteceu por volta das 18h50, no quilômetro 5 da rodovia, sentido Warta–Londrina.


De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o veículo — um Chevrolet Agile com placas de Presidente Prudente — saiu da pista e capotou às margens da rodovia, atingindo a cerca de uma propriedade rural. No carro também estavam uma passageira, de 27 anos, e uma criança de três anos. Nenhuma das ocupantes sofreu ferimentos.

A motorista passou pelo teste do bafômetro, que apontou resultado zero para ingestão de álcool. O veículo foi entregue a um responsável, e o menino foi encaminhado ao Conselho Tutelar Leste de Londrina, conforme determinação da equipe policial.

Capotamento Distrito da Warta Londrina Conselho Tutelar
