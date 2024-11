Mulher de Jaguapitã é presa por envolvimento em sequestro de empresário em Curitiba

Uma mulher de Jaguapitã (região metropolitana de Londrina) e outra de Porto Alegre (RS) foram presas nesta sexta-feira (1º) por envolvimento no sequestro de um empresário em Curitiba ocorrido em setembro.





Segundo a PCPR (Polícia Civil do Paraná), ainda há uma terceira pessoa foragida.

Conforme o delegado da PCPR, Thiago Teixeira, no decorrer das investigações, foram obtidas mais provas contra as envolvidas.





“Continuamos a investigação e obtivemos mais provas contra uma mulher que havia sido presa em flagrante, mas foi solta na audiência de custódia, além da responsável financeira da empresa e outra mulher que pagou o hotel enquanto os criminosos monitoravam a rotina da vítima”, detalhou.

As investigações ainda indicam que houve uma tentativa de homicídio contra uma pessoa contratada para organizar os sistemas da empresa e que iria acabar descobrindo um eventual desvio. Um dos sequestradores teria sido o autor da tentativa de homicídio.





Outros cinco suspeitos, incluindo uma mulher que foi presa em flagrante e posteriormente liberada na audiência de custódia, já haviam sido capturados nos dias 18 e 19 de setembro, em Santa Catarina.

O CRIME





O empresário foi sequestrado no dia 17 de setembro, em na capital paranaense, depois de os suspeitos simularem um acidente de trânsito. Ele foi resgatado no dia seguinte, em Monte Castelo, Santa Catarina.

Uma funcionária da empresa da vítima foi identificada como a mandante do crime.





A PCPR prossegue com as investigações para localizar a pessoa que está foragida e aprofundar a apuração de todos os envolvidos com o objetivo de responsabilizar completamente os participantes e assegurar a justiça.





